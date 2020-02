Valvekaamera õppesõiduautosse? Pigem mitte

Tellijale

Maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa sõnul on autokoolis õppesõidu kaameraga salvestamine vabatahtlik, kuid kas sõitu salvestada, on iga kooli enda otsustada. Küll peab kool jälgima, et nii õpetajate kui ka õpilaste isikuandmed oleksid kaitstud ja andmeid kogutaks eesmärgipäraselt.