Allergialiidu juhatuse liige Maie Laaniste selgitas, et taimede õitsemine ei tähenda tingimata veel inimestel allergiahoogu. «Õietolmu levikuks on soodne päikeseline ja tuuline ilm. Praegu on siiski õhuniiskus suur ja seetõttu õietolm kaugele ei levi,» rahustas ta õietolmutundlikke.