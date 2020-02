Apteegireformi ilmselt enam ei väära

Tellijale

Erinevalt möödunud nädalast loodetakse nüüd jõuda nii kaugele, et seadust muutvad ettepanekud saadetakse lõpuks riigikogu suurde saali, kus need peaks arutlusele tulema veebruari viimasel nädalal. Et mõnest neist nüüd asja saaks, seda peab riigikogu sotsiaalkomisjoni juhtiv Tõnis Mölder (Keskerakond) – kes aasta lõpus apteegireformi tühistavat algatust vedas – vähetõenäoliseks.