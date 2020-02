Guardiola-ajastu lõpp Manchester Citys?

UEFA kehtestas eelmise kümnendi alguses ranged finantsreeglid, mille peamine eesmärk on klubide kulude ja tulude tasakaalustamine. Rikaste araablaste omanduses olevat Cityt karistati FFP reeglite rikkumise eest esimest korda 2014. aastal, kui UEFA määras Inglismaa suurklubile 60 miljoni euro suuruse trahvi.

2018. aasta novembris kirjutas Saksamaa ajaleht Der Spiegel, et inglased manipuleerivad endiselt FFP reeglitega ja esitavad jalgpalliliidule kahtlasi andmeid. UEFA alustas 2019. aasta märtsis juurdlust, mis sai esialgse lahenduse möödunud reedel.

City, kelle suursponsor on klubi araablasest omanik šeik Mansour, täiendas aastatel 2012–2016 oma ridu 80 mängijaga, kelle kogusumma ületas 700 miljoni euro piiri. Suuremad ostud olid Kevin De Bruyne­ (76 miljonit eurot), Raheem Sterling (63,7 miljonit), John Stones (55,6 miljonit) ja Leroy Sane (50,5 miljonit). Nende ja paljude teiste tippmängijate leping lõppeb järgmisel või ülejärgmisel suvel ehk küsimus on, kas nad on nõus klubis jätkama, kui Meistrite liigasse saab klubi kõige varem naasta alles 2022. aasta sügisel.

Küsimärk on ka peatreener Pep Guardiola jätkamise kohal. Tema praegune leping kehtib järgmise hooaja lõpuni ja ta on varem korduvalt öelnud, et ei kavatse enne lahkuda. Tõsi, see kõik oli enne karistuse teatavaks tegemist.

«Guardiola on avaldanud usaldust City juhtkonna vastu, kes kinnitas talle mitu korda, et UEFA süüdistustel pole alust. Kas Guardiola tunneb ennast nüüd reedetuna? Raske öelda. Kuid on alust arvata, et tal võib olla raske ennast motiveerida,» kirjutas BBC jalgpalliajakirjanik Simon Stone. «On raske ette kujutada, et ta suudaks Juventuse-taolistele suurklubidele ära öelda. Guardiola-ajastu City tulevik sõltub suuresti sellest, kas klubi on apellatsioonis edukas või mitte.»

Eurosarjadest eemalejäämine pole Cityle küll rahaliselt ränk hoop, ent kuna kahel järgneval hooajal ei saa nad UEFA koefitsiendipunkte teenida, võivad inglased 2022. aasta sügisel Meistrite liigasse naastes sattuda keerulisse alagruppi. Lisaks on õhus oht, et Cityle võidakse määrata miinuspunkte ka koduses meistrisarjas.