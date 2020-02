Loginov jäi norralaste hammaste vahele

Suursoosik Johannes Thingnes Bø sõnul oli Loginovi võit tema tausta ja tänavusel hooajal näidatud kehva sõidukiirust arvestades pisut kummaline. «Loginov ei vääri pjedestaalil seismist, käitumise järgi on tal piinlik olla edukas. Mul on neljanda kohaga raske leppida, kui maailmameistriks tuleb dopingupatune,» lisas tema vanem vend Tarjei, kellest eespool lõpetasid peale venelasest kullamehe prantslased Quentin Fillon Maillet ja Martin Fourcade.

Loginov ei andnud üleeile Venemaa ja Norra meediale kommentaare, kuid seisis võistlusjärgsel pressikonverentsil silmitsi ajakirjanike küsimustega. «Pakun, et mind on tänavusel hooajal testitud 12–16 korda,» ütles Loginov. Ta lisas: «Kolisime naisega suuremasse korterisse ja kõik, kes tahavad külla tulla ja minu rutiiniga tutvuda, on oodatud. Ma ei tee midagi illegaalset.»

Miks nad ei suhtu samamoodi Johaugi? Ta võidab kõik, aga keegi ei ütle, et ta on dopingupatune ega tohiks võistelda.

«Miks nad ei suhtu samamoodi Johaugi (jutt käib naiste murdmaasuusatamise ülivõimsast valitsejast norralannast Therese Johaugist – toim)? Ta võidab kõik, aga keegi ei ütle, et ta on dopingupatune ega tohiks võistelda. Arvan, et kogu põhjus on vendade Bø’de tulemustes. Nad on terve hooaja olnud eesotsas, kuid jäid esikolmikust välja, venelase seljataha, ja on pettunud. Ning otsustasid süüdlast otsida mitte endas, vaid teistes.»