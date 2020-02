Kaljulaid: Euroopa peaks suutma rohkem ise hakkama saada

Tellijale

Üks olulisi teemasid, millega riigipea Münchenis tegeles, oli 16.–17. juunil Tallinnas peetava Kolme Mere Algatuse tippkohtumisele sisu andmine.

Eesti presidendi kantselei ja välisministeerium pingutavad, et Austriat, Bulgaariat, Eestit, Horvaatiat, Leedut, Lätit, Poolat, Rumeeniat, Slovakkiat, Sloveeniat, Tšehhit ja Ungarit ning nende eripartnerit USAd ühendav liit kujuneks siinse tippkohtumise järel enamaks kui retoorikaprojekt. Selle nimel osales riigipea ka Münchenis ühel kinnisel arutelul, kus muuseas joonistusid värvikalt välja USA-Saksamaa ja Saksamaa-Poola erimeelsused.

Ühe Saksa liidumaa juht ütles täna (eile – toim) konverentsi laval, et maailm on bipolaarne – USA ja Hiina vahel. Kas me oleme jõudnud etappi, kus Venemaa faktor on vahelt laiema maailma mõttes kadunud?

Mõnes mõttes olen ka mina päris kaua väitnud, et peame Euroopas leppima, et meie regionaalne risk, mida tajume riigilt, kes võib-olla on etteaimamatu ega täida oma rahvusvahelisi kohustusi, ei ole enam globaalne risk, sest Venemaa ei ole majanduslikult ülemäära võimas, tehnoloogiliselt samuti mitte, kuigi Venemaa panustab kohutavalt palju sõjatehnoloogiasse.