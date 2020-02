Erkki Koort: Kanuti aed ja uusarendus

Kes ei teaks Kanuti aeda? Kõik teavad, sest nimetatud Tallinna park muutus ühel hetkel Eesti riigi turvatuimaks pargiks, kus patrullisid koguni pea-, sise- ja justiitsminister. Kõigile tuli halva üllatusena, et noored kogunevad seal mitte just kõige süütumate kavatsustega. Mõnigi imestas, et noored internetiajastul ikka veel kogunevad.