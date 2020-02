Aimar Altosaar: hoiame oma au ja väärikust

Vabariigi aastapäeva eel valmistutakse pidulikuks sündmuseks, et meenutada oma riigi algust ja võitlust selle nimel. Meie iseseisvumise ja riigina olemise lugu on eeskujulik ja ilus näide rahvast, kes tõusis vähem kui sajandiga tundmatusest Euroopa kultuurrahvaks ning kes järgmise sajandi jooksul suurvõimude poolt peaaegu hävitati, ning nüüd juba ligi 30 aastat on taas iseseisev ja mõjukas riik maailmakaardil.