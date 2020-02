Lätlased kutsuvad tüli tõttu boikoteerima Taani suhkrut ja Lego klotse

Tellijale

See, mis algas nagu üks paljudest perevägivalla juhtumitest, on paisunud mõõduvõtmiseks kolme riigi vahel. Avalik pahameel on paisunud isegi nii suureks, et osa lätlasi on kutsunud üles boikoteerima Taani tooteid, näiteks suhkrut ja Lego klotse, ütles Postimehele TV Neti ajakirjanik Lauma Lazdiņa.