Põhjus, miks ameeriklased Trumpi valivad

Rob Haerr ja Wong He kehastavad filmis «American Factory» iseendid. Eraelus said nad parimateks sõpradeks. FOTO: Filmikaader

Ameerika filmiakadeemia liikmed otsustasid anda parima dokumentaalfilmi Oscari Netflixi filmile «American Factory». Sellele auhinnale püüdles ka võrratu Eesti film «Surematu» (režissöör Ksenia Ohhapkina film ei jõudnud paraku eelvalikussegi) ja kriitikute lemmik, PÖFFi ajal meilgi linastunud Põhja-Makedoonia hõrk «Meemaa». Mis on «Factorys» nii erilist, et just see parimaks tunnistati?