Tellijale

Nädalavahetuse jooksul ujutasid Dennisega kaasnenud vihmavalingud üle sadu kodusid, samuti olid veel eile vee all mitmed põhimaanteed. Inglismaa lääneosas Worcestershire’is otsiti taga naist, kelle tulvad minema kandsid, politsei oletas, et tõenäoliselt on ta uppunud.