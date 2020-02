Eestlane Aasias – kuidas trotsida koroonaviirust?

Tellijale

Kaupluseketi Universaal-Universum üks omanikest Kalam viibis Hongkongis, kui ta esimest korda kuulis koroonaviirusest. Ettevõtjal oli plaan pärast uusaastapidustusi Mandri-Hiinasse kaupa tellima minna, kuid peagi veendus ta, et tekkinud olukorras on see võimatu. Maailma Terviseorganisatsioon kuulutas välja ülemaailmse hädaolukorra, mistõttu ei ole reisikindlustust pakkuvatel firmadel kohustust kompenseerida viirusesse nakatumise korral ravikulusid.