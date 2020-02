Vaaderpassiga mees ilusalt õudsete fotode keskel

Tellijale

Mõnikord kaotab aeg oma tähtsuse, muutub õige aeglaseks – näiteks siis, kui oodata rongi. Kui aega on nii vähe, et ei jõua enam kuhugi minna, aga lihtsalt seista on ka igav. Nõnda ongi aega, et põhjalikult uurida pilte võõrastest inimestest ja kaugetest maadest. Ma ei tea, mida ta seal nägi. Või kas seal oli tema jaoks midagi, millest hiljem rääkida, aga ma usun, et nägi, sest head fotot mõistab igaüks.