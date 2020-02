Apteegiketid ootavad riigikogu järgmist käiku

Tellijale

«Tahame, et see oleks suure saali otsus,» ütles sotsiaalkomisjoni esimees, keskerakondlane Tõnis Mölder. «Fraktsioonide sees on eriarvamusi. Ei saa salata, et osa keskfraktsioonist on Konservatiivse Rahvaerakonna eelnõu vastu.»