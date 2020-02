Tellijale

Puidutööstuse probleem pole üksnes soe talv Eestis, vaid terve Euroopa soojemad talved ja kuivemad suved. Nii laastab Euroopa metsi kuuseürask. Moorits sõnas, et üraskikahjustuse tõttu tuleb Saksamaal palju metsi maha raiuda, sest muidu läheb üraski nahka terve mets. See aga tähendab, et korraga on saadaval väga palju palki, mis ajab puidupakkumise paigast ära. Kuigi Eesti puit on üldiselt väga hinnatud, võib kuuseüraski laastamise tõttu maha võetud ja müügile paisatud puit üleilmset turgu märkimisväärselt kõigutada.