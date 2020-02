Isa tegi 13-aastasele tütrele lapse

13-aastane neiu jäi oma isast rasedaks ning sünnitas lapse, kes on talle ühtaegu nii poeg kui ka vend. Mullune statistika kinnitab, et iga kümnes, kes on süüdi mõistetud seksuaalkuriteo eest alaealise vastu, on tema isa, võõrasisa, onu või vend – lapse pereliige. Politsei hinnangul on see nii veel sagedamini.