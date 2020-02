Yandex.Taxi tegutseb Eestis seadusvastaselt

Nimelt näevad seadused ette, et sõitjateveo teenuse vahendajad peavad omama taksoveo tegevusluba, sõltumata sellest, kas osutatav teenus on nn infoühiskonna teenus ehk rahvakeeli taksoäpp või klassikaline taksoteenus.

Tallinna munitsipaalpolitsei ehk mupo esindaja Meeli Hunt ütles, et teadaolevalt on Uberi ja Bolti teenust osutavatel platvormidel Eestis tegevusload vastavalt osaühingul Uued Teenused ja osaühingul Bolt Services EE. «Yandexi kohta meil informatsioon puudub,» tunnistas ta.

Makse ei maksa

Vastustest Postimehe arupärimistele selgus, et mupol ei saanudki sellist infot olla, kuna Yandexil ei puudu Eestis mitte ainult taksoveoluba, vaid teenusel puudub siin üleüldse igasugune juriidiline keha. See tähendab ühtlasi, et ettevõte ei tasu Eestis sentigi makse.

«Yandex.Taxi on infoühiskonna teenus, mida osutab Madalmaades registreeritud Euroopa Liidu ettevõte Yandex.Taxi BV,» kõlas Yandex.Taxi pressiosakonna töötajatelt laekunud kommentaar. See tähendab, et ettevõttel pole Eestis «oma» juhte ega autosid ning teenus töötab ainult kohalike partnerite ehk taksoparkide kaudu, mis omakorda teevad koostööd autojuhtidega.

«Meie partnerid on kohustatud täielikult järgima Eesti seadusi, sealhulgas kohalikku transporditeenindust puudutavate maksude tasumist,» teatas Yandex ja pesi seega käed justkui puhtaks. See kõik on aga vaid poolik tõde.

Yandexil puudub Eestis igasugune juriidiline keha. See tähendab ühtlasi, et ettevõte ei tasu siin sentigi makse.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM)­­ teede- ja raudteeosakonna nõuniku Hindrek Allvee sõnul on taksovedu ühistranspordiseaduses reguleeritud transporditeenus ning taksoäppidele laienevad ka kõik seal sätestatud nõuded. Taksovedaja ehk transporditeenuse osutaja on aga see, kes korraldab taksovedu.

YandexTaxi mobiilirakendus. FOTO: Remo Tõnismäe

«Vaidlus, kas näiteks Yandex on ainult infoühiskonna teenuse osutaja või transporditeenuse osutaja, on Euroopa tasandil saanud oma lahenduse Euroopa Kohtu asjaomases vaidluses Uberiga, kus Euroopa Kohus luges Uberi transporditeenuse osutajaks. Seega on ka nt Yandexi teenus transporditeenus. Kuivõrd taksovedu on ühistranspordiseaduses reguleeritud transporditeenus, laienevad äpitaksodele samad nõuded,» tõdes Allvee.

Suur hulk libataksosid Postimees oli eilseks tuvastanud üle 160 takso, mis veavad Yandex.Taxi ja Bolti äpi kaudu Eestis inimesi, ilma et omaksid nõutavat sõidukikaarti. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tõdes, et ühistranspordiseaduse järgi on reisijate vedu ilma sõidukikaardita keelatud ning rikkumise eest peaks saama karistada nii autojuhte kui ka neid vahendavate äppide omanikke. Omavalitsused tõdevad aga, et äpitaksode kontrollimine ja nende süü tõestamine on äärmiselt keerukas. Taksojuhid ei taha sõiduki­kaarti taotleda, sest see tähendaks mitu korda kallimaid liikluskindlustusmakseid. Aga just see kaart näitab, et auto ja selle juht on piisavalt head klientide sõidutamiseks.

Ühistranspordiseadus ütleb aga sulaselgelt, et taksoveo korraldajal ehk vedajal peab olema tegevusluba. Vedaja peab omakorda tagama ka kliendile takso tellimisel seaduses sätestatud andmete kättesaadavuse.