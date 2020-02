Aktivist: Süüria põgenikel pole Euroopa unistust

Tellijale

Tegu on umbes 4,5 miljoni kodanikuga riigiga, mis on 10 500 ruutkilomeetrit suur. Praegu elab seal ligi 800 000 Palestiina põgenikku ja peaaegu kaks miljonit Süüria põgenikku. Nii et rahvaarvu silmas pidades on see hiiglaslik arv, aga ka selles mõttes, et Liibanoni riik on kokkuvarisemise äärel.