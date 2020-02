Tellijale

«On tehtud ettepanek lisada põhiseadusse säte, et oma ametiaja lõpetanud president on puutumatu. See tagab tema tegevuse sõltumatuse presidendikohustuste täitmisel,» ütles algatuse esitanud Vene Naiste Liidu esinaine Jekaterina Lahhova.