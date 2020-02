Marek Sammul: suletus toodab konnatiike

Tellijale

Konnatiigistumine on kõige suurem oht, mis ülikoole seestpoolt ohustab. See tähendab, et töötajaskond tuleb enamasti oma üliõpilaste hulgast, inimesed on saanud professionaalse kogemuse peaasjalikult samast instituudist, kuhu nad kunagi asusid õppima, kus nad on saanud järjest oma kraadid ning kus seejärel on kulgenud ka nende töine karjäär.

Kui enamik töötajaid on sel moel ühes kohas kasvanud, siis instituudi vaimne õhustik sumbub. Selline sootsium on harva pikka aega edukas, seal napib uusi mõtteid ja uusi lähenemisviise. Veel enam, sageli ollakse tõrjuvad kõige uue suhtes. See ei ole sama mis elevandiluust tornis istumine. Tornist on vähemasti hea ülevaade ümbritsevale, tiigist ei paista aga midagi.