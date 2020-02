Indrek Leppik, Viljar Kähari: Eesti pakub katuseta maja

Tellijale

Pangad on sulgenud tuhandeid kontosid ja keelduvad avamast uusi, kui võimalikul kliendil on välismaised omanikud, juhid või koostööpartnerid. Sõltumata sellest, et kliendisuhe on kestnud aastaid, sulgevad pangad lühikese etteteatamisega panga- ja väärtpaberikontod. Rahapesu vastu käiva võitluse pendel on lukustunud teise äärmusesse.