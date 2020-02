Imbi Paju: mõtisklus Eesti riigist ja rahvastest

Tellijale

Nägin manifesti teksti esimest korda 90ndate alguses Stockholmis pagulaseestlaste Eesti Majas, kuhu me Helsingis õppivate tudengitena suure seltskonnaga külla sõitsime. See oli raamis, rahvusvärvidega kaunistatud ja seal oli selgelt kirjas, et eestlastele ja Eesti vähemusrahvastele venelastele, sakslastele, rootslastele, juutidele ja teistele kindlustatakse nende rahvuskultuuri, kodaniku- ja autonoomiaõigused.