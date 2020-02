Sergei Metlev: manifest kui kahtlusi vaigistav lootus

Tellijale

Iseseisvusmanifest sündis ajal, mil Esimene maailmasõda lähenes Eestile ning ümberringi valitses segadus. See oli haruldane koosmeele puhang, mis kandis inimliku ja demokraatliku õigusriikluse ning riikliku suveräänsuse ideed. Manifest ja 1991. aasta 20. augusti otsus riikliku iseseisvuse kohta on hetke lapsed, mil vaba Eesti sai paljude inimeste pingutuste ning võimaluste ärakasutamise teel reaalsuseks. Kuna oli suur tõenäosus, et kõik võib hoopis kurvalt lõppeda, võib manifesti väärtus seisneda meeldetuletuses, et koosmeele saavutamine ja sobivate ajalooliste võimaluste teke on suur haruldus, mille tulemusi tuleb hoida.