Juhtkiri: rekordhind ja kaotatud aastad

Tootsi tuulepargi lugu on enam kui õpetlik. Kokkuvõttes saime selle, et tuulepargi ehitus algab kolm-neli aastat hiljem, kui alguses plaanis oli. Nüüdse tarkusega küsime, miks ei oleks võinud säärast oksjonit korraldada juba 2016. aastal ning vältida kolme ja poole aasta pikkust kohtuskäimist.

Ka Tootsi tuulepargi lugu on järjekordne näide sellest, et meil Eestis napib suurte tööstus- ja taristuprojektide sujuva ja tõhusa läbiviimise kogemust. On omamoodi kummalinegi, et see ilmnes ka Tootsis, millest paremat paika maismaa tuulepargile annab Eestis tikutulega otsida.