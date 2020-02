Mäggi: Eestil on Hiinast rohkem võita kui kaotada

Eesti turg on nii väike, et Peking ei kurvastaks, kui me Hiinaga suhelda ei tahaks, ütles eile Postimehe otsesaates suhtekorraldusfirma Powerhouse omanik, endine riigihalduse minister Janek Mäggi. Saade käsitles Powerhouse’i esindatavat Hiina telekomihiiglast Huaweid ning selle avalikku ja varjatud huvi Eestis ja mujal.