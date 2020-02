Apteekrid andsid reformipöörajate vastu turmtuld

Tellijale

«Riigikogu on avaldanud apteegireformi toimumisele alates 2014. aastast toetust juba viiel korral. Seega on valik proviisorapteekide süsteemile ülemineku kasuks tehtud juba ammu ning riigikogu on toetust sellele pidevalt üle kinnitanud. Viimati hääletas parlament apteegireformi tagasipööramise vastu 17. detsembril,» teatas apteekrite liidu peaproviisor Kaidi Sarv pressile. «Apteekrite jaoks on sügavalt arusaamatu, miks ja kelle eestkostel viiakse vaid poolteist kuud enne reformi üleminekuperioodi lõppu küsimus taas parlamendi ette.»

Sarve sõnul on apteegireform põhimõtteline muutus, milleks proviisorid on tema hinnangul valmis. «Apteegireformi tulemusel on Eestis juba praegu üle 200 proviisor­osalusega apteegi. Avalikult on teatanud reformiga kaasa tulemisest juba kaks suurt apteegiketti, ettevalmistusi teevad ka kõik teised apteegipidajad,» teatas Sarv. «Küll on väga oluline küsida, kelle eestkostel ja miks tahetakse apteegireformi taas kiireloomuliselt tühistada.»