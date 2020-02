Pärnu võimuliit läks lõhki

Tellijale

Valimisliidu Pärnu Ühendab eestvedaja, linnapea Romek Kosenkraniuse jutu järgi sai ta Isamaa lahkumisplaanist teada laupäeval Järvakandis Kaitseliidu 30. taasasutamise aastapäeva tähistamisel, kus Isamaa erakonna üks juhtfiguure Pärnumaal Andres Metsoja oli talle teatanud, et Reformierakond on teinud neile väga hea pakkumise ja nad hakkavad seda pühapäeval arutama.

Lõplikust otsusest koalitsioonist lahkuda sai Kosenkranius teada siiski esmaspäeval ajakirjanike käest. «Helistasin üle ja ta kinnitas, et nad on Reformierakonna pakkumise vastu võtnud. Samuti seda, et alustavad läbirääkimisi Reformierakonnaga ja lahkuvad koalitsioonist,» rääkis Kosenkranius.