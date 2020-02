Jäävaba meri ajas hülged poegima laidudele

Tellijale

Ökoloogi ja hülgeuurija Mart Jüssi sõnul on hüljeste tänavune poegimisperiood alanud hoogsamalt, kui arvata võis. Kui tavaliselt poegivad hülged vabariigi aastapäeva ja naistepäeva vahel, siis tänavu on Eesti laidudel sündinud juba sadu hülgepoegi.

Jüssi ennustab, et märtsi teisel nädalal läheb hüljestega asustatud saartel kitsaks. «Ilmselt koormatakse selleks ajaks üle meie saared. Need hullud ei tea, et ei tasu kõik koos kambas poegida, kuna saarel ruumi ei jätku. Jää peal jätkub,» ütles Jüssi.