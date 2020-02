Kommunism veetles vaid kodanlikust spliinist?

Tellijale

Ometi läks Eesti kirjaniku Jaan Krossiga just nii: mõni nädal enne klassiku 100. sünniaastapäeva ilmus tema värssromaan «Tiit Pagu», mille olemasolust laiem kirjandusüldsus varem midagi ei teadnud. Raamatu tagakaanelt võib lugeda, et Kross alustas selle kirjutamist 1940. aastate alguses ning jätkas 1950. aastate alguses Siberis asumisel olles ja hiljem Tallinnas elades.

Raamatut avades teadvustasin, et lähen oma uudishimu ja töökohustuste sunnil lugejana autori tahte vastu. Sest selle teksti senine s(t)aatus osutab, et Kross pidas seda kas aegunuks, ebakvaliteetseks ja/või oma autorikuvandiga sobimatuks. Tal oli aega «Tiit Pagu» teksti lõpuni kirjutada ja trükki pakkuda ligemale pool sajandit. Aga ta ei teinud seda.

Pelgasin, et kirjeldatud käitumise põhjused on puhtalt värsitehnilised; et tegu on õpipoisitööga, millest meister – keda Kross enesest alates 1950. aastate lõpust luuletaja ning 1970. aastate algusest prosaistina vaieldamatult kujutas – enam midagi kuulda ei tahtnud.