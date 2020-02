Jaan Krossi põrgu ja purgatoorium

Tellijale

Eeskätt lugemisdraamana (Looming 2/2020) võetavas näidendis kulub Jaani eneseteadvuse ärkamisele esimene vaatus. Tambet Tuisk on esitanud toona veel heitliku loomu, kuid tarmuka noormehe eneseotsingut veenvalt. Lavastaja Hendrik Toompere tunnistab näidendi literatuursust, mille sisse andvat siiski ehitada konflikte. See olevat olnud Toomperele siiani üks kõige töömahukamaid perioode tema lavastajaelus, et tekst ka laval «oleks särav, nähtav, mõistetav...» (Maaleht, 13.02.2020).