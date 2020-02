Kodus teise kuldmedali teeninud Wierer: värisesin viimases tiirus päris palju

«Ma ei olnud kindel, kas saan kõik märgid alla, sest olin juba kaks korda eksinud ja värisesin viimases püstitiirus päris palju,» lausus Wierer võistlusjärgses intervjuus. «Viimasel ringil mõtlesin, et hõbemedal oleks suurepärane, aga siis sain aru, et pean võidu nimel pingutama. Viimasel ringil on alati raske, aga mul olid väga head suusad ja panin täisgaasiga.»

Eesti koondise peatreeneri Indrek Tobrelutsu sõnul sai saatuslikuks ebaõnnestumine lasketiirus, kus üks möödalask tähendas minutilist ajatrahvi. «Olud olid keerulised, me ei saanud hakkama,» sõnas Tobreluts ETV2 otse-eetris. «Need võistlused on tüdrukutele olnud päris kurnavad, nüüd on vähemalt Tuulil ja Johannal kolm päeva aega taastuda ja usun, et nad on teatesõiduks paremini valmis kui individuaaldistantsiks,» lisas peatreener.