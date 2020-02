Türgi korvpallur võttis uue nime Heino Endeni järgi

Tellijale

Moskva rahvas võttis telefoniga videokõne Istanbuli ning sealt tervitas Heino Endenit mees nimega... Zaza Enden! Kuid see oli alles algus. Puänt saabus peagi. Selgus, et tegemist on 1976. aastal sündinud grusiiniga, kelle pere pärast NSV Liidu lagunemist kodumaalt lahkus. Zazal on erinevate andmete järgi pikkust 204 või 206 cm ning ta isegi on mänginud korvpalli kõrgel tasemel.