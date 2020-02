Olukord Peipsil: kõik teevad hirmsasti tööd, aga raha ei teeni keegi

Tellijale

Rannapuura tegevjuhi Aare Kase sõnul on poolaastakvoot täis, sest võrgupüük, mida jäävaba talv võimaldab, on nii efektiivne. „Talviti on püütud jää alt. Pead auke raiuma ja rohkem tööd tegema. See aasta on erakordne, sest saab samamoodi püüda nagu suvel. Kala tuli kiiresti kätte, tööd oli palju vähem,” selgitas Kask.