Teadlane, kes kinkis meile magusama sõstra

On ju üle poole sajandi Viljandimaal Polli aiandusuuringute keskuse ametis olnud Libek tegutsenud selle nimel, et saaksime koduaias ja tootmises kasvatada maitsvamaid marju. Tema erilise tähelepanu on pälvinud mustad sõstrad ja oma aretatud sordiga ‘Karri’ on naine juba üsna rahul. „See on suure, ilusa marjaga ja happeid on selles vähe. Magus mari, mida isegi lapsed armastavad süüa,” sõnas ta.