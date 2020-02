Halba ventilatsiooni saab parandada

Parima sisekliima tagab ahiküte. Maaküttega hoonetel on üldjuhul põrandaküte, ka see ei kuivata kuigivõrd õhku. Pigem tuleb vähene õhuniiskus päevakorda radiaatoritega ruumides, eriti kui need on elektriradiaatorid. Mida kõrgem on küttekeha pinnatemperatuur, seda rohkem see õhku põletab, ütles OÜ EstKONSULT Keskkonnatehnika OÜ insener Ivo Milli.