Tatrapliinid lõhetartariga kodumaa sünnipäevaks

Eelista toortatart

Toortatrajahu on igati tervislik ja toitainerikas alternatiiv nisujahule. Maheda ja kergelt pähklise maitsega jahu on gluteenivaba ja seedub kergesti. Toortatras on mineraalaineid (rauda, vaske, kaaliumi, magneesiumi, seleeni, tsinki), vitamiine (eriti B-grupi vitamiine) ja asendamatuid aminohappeid. Kasulikud ained ja hele värvus on toortatras säilinud tänu kestade eemaldamisele kuivkoorimisega. Enam levinud pruuni värvusega n-ö tavalist tatart on kestadest vabanemiseks kuumutatud, et terad paisuksid ja koored eralduksid. Selle tegevuse käigus on aga kadunud ka suurem osa tera toiteväärtusest, mistõttu tasub alati eelistada toortatart. Küpsetamiselgi tasub vältida n-ö tavalist tatrajahu, sest ­sellel on liiga tugev maitse, see-eest heleda värvusega toortatrajahu on ideaalne nii soolastes kui ka magusates küpsetistes.