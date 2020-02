Rosmariin peletab väsimust ja kiirendab ainevahetust

Tellijale

Harilikku rosmariini (R. officinalis) kasvatasid juba vanad egiptlased lõhnataimena. Lehtedest ja õitsvaist võrseist toodetakse eeterlikku õli, mille peamine koostisosa on pineen. Rosmariiniõli kasutatakse parfümeerias ja meditsiinis. Keskajal usuti, et rosmariin aitab haiguste vastu ja peletab kurje vaime. Rosmariini peetakse ka truuduse sümboliks. 16. sajandil toodeti värsketest rosmariiniõitest ja alkoholist ungari kuninglikku vett, mis oli esimene destilleeritud parfüüm.

Rosmariin toataimena

Harilik rosmariin kuulub huulõieliste sugukonda, see on igihaljas mitmeaastane poolpõõsas. Harilik rosmariin kasvab toas kuni 15 cm pikkuseks ja 30 cm laiuseks põõsaks. Sel on hästi arenenud puitunud juured, varred püstised, puitunud, oksad tõusvad. Lehed on rosmariinil kitsad, lineaalsed, allakäändunud servadega, alt valgeviltjad, lehekaenlas on lehistunud lühivõrsed. Õied on helesinised.