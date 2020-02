Toetajate pealiku rolli täidab selles pundis Heiki Pihlakas, kes on praeguseks ligi 20 aastat tegutsenud Eesti Korvpallisõprade Seltsi kuulunud praktiliselt algusest peale. Parimatel aegadel mitmesajaliikmeline fänniarmee on nüüdseks küll üsna kokku kuivanud, kuid endiselt leidub mõnikümmend tõsihingelist huvilist. Pikemas plaanis loodetakse seltsile taas elu sisse puhuda.

«Pühapäeval on mul Saku suurhallis kindlasti suur 7 x 11 m Eesti lipp kaasas. Sellega poleks mind ilmselt lennukisse lubatud,» viitab Pihlakas kodumängule Itaalia vastu. «Peame noortele näitama, et oleme olemas, toetame ja usume neisse.»

Peatreenerite debüüdid

Enne lahingut saapamaalastega tuleb aga homme pidada esimene EM-valikmäng võõrsil Põhja-Makedooniaga. «Meie läheme igal juhul võitma!» lubab Pihlakas, kel siiski Skopjest kurvad mälestused. Viimasel korral õnnestus eestlastel siin küll võit teenida, ent 2007. aastal hävisime EM-lisavalikturniiril kohalikega koguni 50:95.

«See oli igas mõttes saun!» meenutab seltsi üks pikaaegsemaid liikmeid. «Õues oli vähemalt 40 soojakraadi, saalis ilmselt 50. Mäletan, et võtsime suure Eesti lipu nurkadest kinni ja tegime nii mängijatele tuult, et neil natuke lihtsam oleks.»

Tõsi, toona mängiti pisikest koolivõimlat meenutavas saalis, hiljem kolis Põhja-Makedoonia meeskond 6500 pealtvaatajat mahutavasse avarasse Boris Trajkovski spordihalli, kus Eesti sai 2017. aasta suvel MM-eelvalikkohtumises võõrustajatest jagu 80:76. Toonasest koosseisust on ka nüüd rivis Rain Veideman, Rait-Riivo Laane, Janari Jõesaar ja Kristjan Kitsing.

Nüüd on olukord täiesti uus – mõlema tiimi kohal püsib palju küsimärke. Nii eestlaste lootsi Jukka Toijala kui ka Põhja-Makedoonia peatreeneri Aleksandar Todorovi jaoks on meie aja järgi neljapäeval kell 21.15 algav matš rahvuskoondise ametlik debüüt. Trenni saab enne kohtumist teha minimaalselt, võõrustajatel on mõnepäevane eelis.

Millele rõhub Toijala?

Kui eestlased kogunesid alles esmaspäeval ja päev hiljem suunduti juba Skopjesse, siis vastased alustasid eelmise nädala lõpus. Lisaks ühistele harjutuskordadele pandi vorm kinniste uste taga proovile kohaliku kõrgliiga tippu kuuluva Gostivari vastu.

«See mäng läks igati asja ette. Saime vajaliku pildi ette. Arvestades, et oleme koos vähe treeninud, pole põhjust nuriseda,» sõnas Todorov rahulolevalt kodumaa meediale.

Tiimi liidriteks kujunevad tõenäoliselt Prantsusmaa kõrgliigas Graveline’is palliv Vojdan Stojanovski ja Hispaania meistrisarjas Badolona Joventudi rünnakuid dirigeeriv 21-aastane Nenad Dimitrijevic. Neist esimene on koondist vedanud juba aastaid, teine näitab suunda uuele generatsioonile.

«Neil oli natuke rohkem aega, aga mitte väga palju. Kas nad said sellest eelise? Seda näitab aeg,» arutles Toijala. «Meie keskendume oma asjadele. Muidugi tahaks rohkem trenne teha, aga peame hakkama saama. See on nagu ilusa pildi maalimine – meil tuleb see nelja päevaga valmis saada.»

Treeneritebrigaadi tähtsaim ülesanne on mängujoonis kõigile seeditavaks teha, taktikaliselt ei saa minna liialt keeruliseks. Oodata võib tänapäevast korvpalli, sest Toijala stiil on üsna kiire, tähtsal kohal on läbimurded ja kaugvisked.