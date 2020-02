Andres Herkel: aga Venemaa valmistub sõjaks

Tellijale

Nendest kontseptuaalsem tundub mulle aga «karistamatuse ajastu». Lääs on end konfliktikolletest tagasi tõmmanud. See aga tähendab, et ohvrite arv ainult suureneb. Külma sõja järgne rahvaste vabaduse laine tõi kaasa arusaama vaba maailma kohustusest sekkuda (responsibility to protect), kui inimõigused ja -elud on ohus. Seda ei suudetud ega söandatud alati järgida, aga pelgalt selle põhimõtte esilolek mõjus diktaatoritele vaoshoidvalt. Nüüd on see asendunud järjest suurema võimetusega, mida seirab paljude lääneriikide pigisolek sisemiste vastuolude ja populismiga.