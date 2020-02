Kümne aasta jooksul vähenes perearsti nimistute arv 20 võrra: 805-lt 786-le. Täna piisab veel kahe käe näppudest, et kriisikoldeid Eesti eri paikades kokku lugeda, aga probleem süveneb. Pool aastat tagasi töötas 57 nimistuga perearsti, kelle vanus ületas 70 eluaastat. Kuus kuud hiljem on eakate tohtrite arv kasvanud 65-le ja kui siia lisada ka ajutised asendajad, siis on iga kümnes perearst vähemalt 70-aastane ja kolmandik neist vanusevahemikus 60–69 eluaastat.