Tellijale

«Erinevalt teistest tegijatest Eesti turul ei tee Yandex.Taxi koostööd otse autojuhtidega, vaid üksnes partneritega, kelleks on transpordifirmad. Kõik partnerid on autoriseeritud taksoteenuse osutajad. Infoühiskonna teenuse osutajana ei ole Yandex.Taxi kohustatud omama kohalikku juriidilist esindust ega tegevusluba,» teatas Yandex.Taxi vastuseks Postimehes avaldatud artiklile «Yandex.Taxi tegutseb Eestis seadusvastaselt». Selles artiklis kinnitas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et kõigil taksoveo korraldamisega tegelevatel taksoäppidel peab olema vastav luba.