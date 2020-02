Tellijale

Pea kogu elu neljal rattal liikunud, liit- ja kõnepuudega Loretta on oma olukorraga leppinud. Kuid ta pole leppinud tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi korraldusega.

Vestleme Loretta roosa (see on ta lemmikvärv) sisustusega toas süngetel teemadel. Sellest, kust läheb ravimise ja kahjutegemise piir. Tema põhiküsimus on: miks hoitakse hirmsa vaeva ja rahaga elus inimesi, kes vajavad kogu ülejäänud elu kõrvalist abi, mida keegi pakkuda ei suuda?