Euroopa võrkpallijuhiks pürgiv Pevkur: mõnes suurriigis pole vollet sisuliselt olemas

Olen sügavalt seda meelt, et videomängumaailmas on võrkpall väga-väga maha jäänud. Kui praegu äpipoodi volleyball sisse lüüa, siis leiab mänge, aga nende graafika on kohutav. Kui korvpallil on väga populaarsed NBA 2K mängud, siis võrkpallimängu oleks ju samamoodi võimalik atraktiivseks teha. Jalgpalli FIFA videomängust ei tasu üldse rääkida. See on näiteks ka rahvusvahelise jalgpalliliidu poolt toetatud, sest kasu tuleb alale tagasi. Minu selge seisukoht on, et kui sind pole e-maailmas, pole sind varsti üldse olemas. Elektrooniline maailm on väga hea platvorm just noorte seas ala populariseerida. Täna tulevad noored võrkpallitrenni, seljas Messi või Ronaldo särk. Ma tahaksin näha, et neil oleks Robert Tähe särk.