Ühe soovi täitumine

Jaapani etenduskunstide keskse Aasia kultuuri festivali «1000 kurge» vormumine festivali mõõtmetega kultuurisündmuseks on toimunud tasapisi. Ka varem on «1000 kure» korraldajad vahendanud Eestisse mõningaid Jaapani artiste, kuid tänavu on esinejaid märksa rohkem. Seda, et «1000 kurge» esimest korda festivalina teoks saab, võib nimetada ühe ilusa soovi täitumiseks.