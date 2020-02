Tellijale

Somaalimaa pealinna Hargeisasse viib tee, mille kvaliteet on kohati hea, kohati isegi väga hea, ja nagu siltidelt näha, on väga hea osa ehitatud Euroopa Liidust saadud rahaga. Hargeisa ise on linn nagu linn ikka, jättes isegi jõuka mulje. Aga ega Somaalimaad külastata pealinna pärast, sealt umbes 60 kilomeetrit edasi asub Laas Geel, mis kusagil mujal asuvana oleks kindlasti juba võetud UNESCO maailmapärandi nimistusse. Seal asuvad eelajaloolised, väga hästi säilinud stiilsed ja värvilised kaljujoonistused.