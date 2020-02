Asendusarstid päästavad päeva

Tellijale

«Tervishoiu kõige suurem puudus kogu maailmas on see, et me oleme inimesed õpetanud arstide pärisorjadeks, juurinud neilt välja oma mõtlemise, kultiveerinud abitust, et kui sul midagi on, mine arsti juurde,» rääkis Tiik. «Seda hoiakut on väga raske murda, ka paljud arstid viljelevad seda. Aga kui olukord on juba nii halb, et enam halvemaks minna ei saa, ollakse muutustele vastuvõtlikumad. Lisaks tulevad peale noored, kel teised ootused.»