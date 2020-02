Aivar Pau: jagamismajanduse ämber

Eestis kui igati edumeelses riigis viimase aasta jooksul toimunu näitab, et jagamismajandus oma algses tähenduses on läbi kukkunud.

Kui keegi veel mäletab, siis algne idee oli selles, et kui pere Tabasalust Tallinna kesklinna tööle sõidab, siis võtab ta tagaistmele ka naabrid – nii saavat kokku hoida raha, säästa keskkonda ja vältida ummikuid. See oli muidugi bluff.

Tegelikkus on midagi muud. Tegelikkus on Uberi kloon Taxify, mis hiljem sai ühelt Jamaica välejalalt laenatud nime Bolt. Kopeeritud teenus kopeeritud nimega, mis müüb suurinvestoritele ükssarviku mõõtu megakäivet ja tekitab nende rahaga vähemalt sama mõõtu kahjumit. Sisuliselt aga asendati kõnepõhine «kiisuteenus» lihtsalt äpiga, lubati taksosid roolima need, kes seda teha ei tohiks, ja autodega, millega seda teenust pakkuda ei tohiks.

Mis on innovatsiooni hind? Me lubasime keeleseadust eirates taksorooli umbkeelsed. Me lubasime ühistranspordiseadusele vilistades taksodeks autod, millel puudub kvaliteeti kinnitav sõidukikaart. Me lubasime ka taksovedu korraldama ettevõtted Bolt ja Yandex, kes ei taha mitte millegi eest vastutada ja lükkavad kõik Ahmedi, Andrei ja Andrese kaela.

Meie riik vaatab läbi sõrmede ka sellele, et nende platvormide kaudu teenust osutavad juhid varjavad oma tegevust nii maksuameti kui ka kindlustusettevõtete eest. Ja kui nad peaksid taksot sõitma pärast põhitööd, siis eiravad peale kõige muu veel töö- ja uneaja norme.

Me kiidame seda kõike tagant, sest see on nii innovaatiline, nii mugav, nii lahe. Aga tulgem mõistusele. Sõidujagamine on kõige tavalisem taksoteenus. Praktika on näidanud, et neil ei ole enam mingisugust sisulist erinevust.