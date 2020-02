Kodune helisüsteem 10 000 euro eest. Eestis loodud Audese tippkõlarid valmivad kuulmise järgi

Tellijale

Siin katsetatakse kõlareid ja võimendeid. Ning seina ääres on Estonia retroraadiod. Audioekspert ja lampvõimendite arendaja Nikolai Šuškevitš selgitab lampidel ja transistoridel töötava võimendi põhilisi tehnilisi erinevusi: «Transistorvõimendis kasutatav negatiivne tagasiside teeb heli mehaaniliseks ja tekitab subjektiivseid moonutusi. Elektroonilise muusika kuulamiseks kõlbab transistorvõimendi küll ja see võimaldab ka suuremat võimsust. Kes kuulab aga naturaalsete pillidega mängitavat muusikat, sellele on sobivam pillide kõla paremini edasi andev lampvõimendi.»

Nikolai Šuškevitš on mitmesuguseid võimendeid ehitanud vähemalt poolsada. Kui 2003. aasta Las Vegase elektroonikanäituse CES jaoks valmistati ette kõlareid, saatis müügipartner katsetamiseks kõrgema hinnaklassi transistorvõimendi. Selgus aga, et Audese lampvõimendi mängib paremini, ja nii valmistati näitusele minekuks kaks lampvõimendit. Need on nüüd kasutusel laboris.