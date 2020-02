Ekstreem-Sipsiku seiklused

Tellijale

Küll on raske, kui midagi oma ja armast kuju muudab. Väike urin ja torin käib paratamatult sellise protsessi juurde. Kallis naine läheb paksuks või unelmate mees kiilaks – tahaks kisada, et anna mu vana hea tagasi! Vahel tahaks lapselegi hüüda, et ära kasva nii ruttu suureks, ole veel väike ja nunnu! Aga loomingulises maailmas ei ole kartlikul korrutamisel mõtet. Iga uus saab uute tegijate hinge lisaks, mõni teine oleks teinud teisiti. Ja mis siis?

Minu lapsed armastavad Sipsikut. Raamatu on kõik kolm mitu ringi läbi lugenud ja kõige pisemal, kahtlustan, on Eno Raua surematu seiklus vaata et peas. Ehk nad teavad, mis toimub ja kuidas. Aga filmis käivad kõik asjad teisiti ja see on nii mõnelgi tähtsal täiskasvanul, kes lastele mõeldud teostest arvata võtab, harja punaseks ajanud. Vot võtke teatavaks – lapsi ei häiri vaba käega orkestreeritud uus süžee mitte üks raas.