Ukraina ekspert: «Ilma Venemaa otsese sekkumiseta oleks see sõda varsti läbi»

Praegu on Donbass endiselt Kremlile alluvate mässuliste kontrolli all ning Krimmis laiavad okupatsiooniväed. Ukraina mõttekoja Center for International Studies direktori Volodõmõr Dubovõki hinnangul konflikti lõppu veel ei paista, sest Venemaa on asunud mängima pikka mängu.